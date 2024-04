Consorzi Pecorino Toscano Dop e Finocchiona Igp insieme a Cibus

I Consorzi di tutela del Pecorino Toscano Dop e della Finocchiona Igp insieme al Cibus 2024, in programma a Parma dal 7 al 10 maggio. Un'inedita collaborazione per portare i sapori autentici della Toscana direttamente ai visitatori e agli operatori del settore presenti alla fiera.

Nel Padiglione 2, spiega una nota, lo stand 049, frutto della collaborazione tra i due consorzi, sarà una vera e propria oasi toscana all'interno della fiera. Non solo offrirà ai visitatori l'opportunità di degustare i prestigiosi prodotti Dop e Igp, ma trasmetterà anche l'essenza stessa della Toscana attraverso richiami visivi e sensoriali nello spazio dello stand che evocano l'autenticità e la tradizione della regione.

"La partecipazione congiunta alla Fiera Cibus 2024 rappresenta un momento significativo per entrambi i Consorzi - afferma il presidente del consorzio della Finocchiona Igp, Alessandro Iacomoni -. È un'opportunità unica per celebrare la ricchezza dei nostri prodotti e per condividere la passione per l'eccellenza che li caratterizza".

Per il presidente del consorzio del Pecorino Toscano Dop, Carlo Santarell "siamo entusiasti di unire le forze con il Consorzio della Finocchiona IGP per portare i nostri prodotti di qualità alla Fiera Cibus. Questa collaborazione rafforza ulteriormente il legame tra le nostre eccellenze gastronomiche e offre ai visitatori un'esperienza toscana autentica".



