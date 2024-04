Conference League: a Firenze è 'febbre da Bruges'

Cresce l'attesa a Firenze per la semifinale d'andata di Conference League in programma giovedì prossimo alle 21 al Franchi contro la squadra belga del Bruges.

I club della Curva Fiesole attraverso un post su Instagram hanno lanciato un appello per rendere il Franchi pieno in tutti i settori e sostenere dall'inizio alla fine la propria squadra.

''Aiutateci a rendere l'atmosfera unica - questo il messaggio - partecipate alla coreografia creando uno spettacolo mozzafiato e spingiamo i ragazzi in finale. Giovedì deve essere un 'inferno', tutti allo stadio''. Nell'occasione i tifosi della Fiesole metteranno in vendita a 5 euro delle sciarpe speciali legate alla sfida con il Brugge. Al momento sono stati venduti oltre 20.000 biglietti nonostante la diretta in chiaro su Tv8 e il presidente Rocco Commisso ha fatto sapere di voler partire dagli Stati Uniti per non mancare giovedì sera all'importante appuntamento.

L'obiettivo dichiarato di Vincenzo Italiano e dei propri giocatori e provare a raggiungere per il secondo anno consecutivo la finale di Conference che si disputerà il 29 maggio ad Atene, sperando ovviamente in un esito diverso rispetto alla sconfitta subita lo scorso 7 giugno a Praga contro il West Ham, subendo il gol del 2-1 al novantesimo.

Intanto, all'indomani della rotonda vittoria inflitta al Sassuolo che ha permesso alla Fiorentina di rilanciarsi in classifica e portarsi all'ottavo posto agganciando il Napoli a quota 50 punti, il tecnico ha deciso di concedere un giorno di riposo dopo l'ennesimo tour de force fra campionato e semifinale di Coppa Italia persa mercoledì scorso contro l'Atalanta, fissando per domani al Viola Park la ripresa degli allenamenti.

Per la semifinale europea dovrebbero tornare titolari diversi giocatori rimasti in panchina con il Sassuolo, fra questi Terracciano, Dodo, Biraghi, Bonaventura, Beltran, Milenkovic, o comunque subentrati a gara in corso come Belotti e Nico Gonzalez, quest'ultimo fra i protagonisti della goleada di ieri con una doppietta, la prima per lui nella massima serie.



