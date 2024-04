Auto in bilico tra ponte e fiume, conducente resta illeso

Incolume il conducente di un'auto ad alimentazione ibrida che nella notte ha avuto un incidente a Ponte Buggianese (Pistoia), con la vettura rimasta in bilico, incastrata tra il guard-rail e il sottostante corso d'acqua Rio Pescina. L'automobilista è riuscito a venire fuori dall'abitacolo da sé. Le cause dell'uscita di strada sono in accertamento. Proprio per la particolarità della posizione dell'auto ci sono state difficoltà a recuperarla ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.



