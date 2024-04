Freddo, Firenze proroga l'accensione dei riscaldamenti

Prorogata fino a sabato 27 aprile l'accensione dei riscaldamenti. Lo ha deciso il Comune di Firenze "date le condizioni di freddo anomalo con temperature al di sotto della media". Il Comune ha quindi stabilito con un'ordinanza la proroga del periodo di accensione degli impianti termici dalla data odierna fino a sabato 27 aprile 2024 compreso, nel limite massimo di sei ore giornaliere.

La decisione vuole in particolare tutelare le persone anziane e più fragili". L'accensione del riscaldamento in città è ordinariamente prevista dal primo novembre al 15 aprile.

L'amministrazione, si precisa, "invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19 per tutti gli altri edifici, e confidando nel senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche".



