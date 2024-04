Incendio in abitazione a Quarrata, crollo parziale del tetto

Un incendio si è sviluppato ieri sera nella soffitta di un'abitazione a Quarrata (Pistoia), provocando anche il crollo parziale del tetto. Da quanto spiegato dai soccorritori, nessuna delle persone presenti nell'immobile è rimasta ferita o coinvolta nel rogo. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco di Pistoia e di Prato, intervenute a partire dalle 21.

Le fiamme si sono propagate all'interno dei locali all'ultimo piano, adibiti a soffitta, per cause ancora in corso di accertamento. Il forte calore sviluppato e la difficile accessibilità, secondo quanto spiegato, hanno reso difficoltoso il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno operato con due autoscale. Terminate le operazioni di spegnimento, il personale intervenuto è stato impegnato nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza anche a causa del parziale crollo del tetto dell'abitazione.



