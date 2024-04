The Italian Sea Group firma accordo con Kitson Yachts

The Italian Sea Group ha sottoscritto una partnership con lo 'Yachting Family Office' Kitson Yachts. L'accordo e' in linea con lo strategic Outlook 2024-2025 del gruppo che prevede lo sviluppo di nuovi accordi commerciali.

Kitson Yachts, con sede a Miami, Stati Uniti e con un piano di sviluppo negli Usa, ha già all'attivo presso The Italian Sea Group la costruzione di due importanti megayacht.

Questa partnership ha un "importante valore strategico per il nostro gruppo, e giocherà un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo commerciale", evidenzia Giovanni Costantino, fondatore e ceo di The Italian Sea Group.

"Kitson Yachts è orgoglioso di collaborare con il più grande cantiere navale d'Italia, The Italian Sea Group", affermanoBrandon Kummer, Michael Tabor e Tony Imbesi di Kitson Yachts.



