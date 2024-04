'Un autunno d'agosto', prima a teatro dal libro di Agnese Pini

Debutta a Firenze lo spettacolo teatrale tratto dal libro della giornalista e scrittrice Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif, 'Un autunno d'agosto': la prima nazionale è il 12 aprile (replica il 13) al Mad - Murate art district a Firenze. La riduzione teatrale è a cura di Elena Miranda, regia di Luisa Cattaneo, in scena insieme a Gabriele Giaffreda, musiche dal vivo di Madoka Funatzo.

Il libro racconta la storia di uno degli eccidi nazi-fascisti meno conosciuti, quello avvenuto nell'estate 1944 a San Terenzo Monti, paese di poche centinaia di abitanti tra Liguria, Emilia e Toscana, lungo la linea Gotica: furono uccise, per rappresaglia, 159 persone, in prevalenza donne e bambini. La trasposizione teatrale, si spiega, è "una messinscena essenziale, evocativa, impreziosita dalle atmosfere sonore della fisarmonica, a dare risalto a un testo già potente per la storia dei suoi protagonisti". Prodotto da Primera e Officine della Cultura, lo spettacolo è realizzato con il sostegno di Kanterstrasse Teatro (Residenza Artistica), ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze e con il patrocinio di Comune di Firenze e Comune di Fivizzano.



