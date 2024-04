Travolto da un albero durante lavori di potatura, grave 45enne

Un 45, di origini kosovare, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena dopo essere stato travolto da un albero mentre effettuava alcuni lavori di potatura all'interno di un terreno agricolo di proprietà privata a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasferito in codice rosso con l'elicottero Pegaso per i gravi traumi da schiacciamento riportati nell'incidente ma, secondo quanto appreso, non correrebbe pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in mattinata è sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Volterra (Pisa) che hanno attivato anche il dipartimento di medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest.



