Si apre Verdemura a Lucca, 170 gli espositori

Fiorisce la primavera a Lucca con VerdeMura. Si apre domani e va avanti fino a domenica la 15/a edizione della mostra mercato dedicata al giardinaggio nel contesto unico del parco delle Mura urbane: quest'anno sono 170 gli espositori nazionali e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l'orto, prodotti artigianali di eccellenza, prodotti tipici e di gastronomia. Protagonisti quest'anno i tulipani ma pure focus sulle camelie e sulle piante per balconi e piccoli spazi.

Riguardo al tulipano sarà possibile ammirare una collezione di varietà storiche e poi incontri a tema, piante da acquistare, e un allestimento tutto dedicato a questo fiore: una suggestiva installazione con centinaia di fiori colorati, una 'parete di tulipani'. Un tributo a questo fiore sarà fatto anche dall'associazione Tappetari di segatura di Camaiore, che realizzeranno un suggestivo quadro, secondo la secolare tradizione della segatura, scarto ecologico per eccellenza, colorata, prende nuova vita e rinasce in occasione del Corpus Domini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA