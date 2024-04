Pistoia ad investitori americani, capofila è Ron Rowan

Le quote di maggioranza di Estra Pistoia Basket 2000 sono state cedute alla East Coast Sport Group Italia srl, "veicolo societario italiano di investitori americani", che ha contestualmente sottoscritto una porzione di aumento di capitale a immediato sostegno delle attività del club. Lo rende noto la stessa Estra Pistoia Basket 2000 spiegando che l'accordo è stato siglato oggi a Milano presso il notaio Gianluca Papetti.

Il capofila dei nuovi investitori americani, si spiega dal club, Ron Rowan, "figura nota" nel basket "e soprattutto ai nostri concittadini": per "undici stagioni ha giocato in Italia fra la fine degli anni '80 e il 2000 vestendo le maglie di Venezia, Napoli, Trapani, Reggio Emilia, Modena, Cantù, Trieste e Siena, fermandosi però per ben tre stagioni a Pistoia per giocare con l'Olimpia, diventando un beniamino dei tifosi".

"Siamo ad un punto di svolta significativo per la nostra società - afferma il presidente Massimo Capecchi -, è soltanto grazie all'impegno, ai sacrifici ed agli investimenti fatti nel corso degli anni dal sottoscritto e da tutti i presidenti che mi hanno preceduto, così come dai consiglieri, soci, sponsor e consorziati che ci hanno sostenuto, se oggi possiamo celebrare questo passaggio epocale per l'intero movimento cestistico italiano. Il tutto senza dimenticare il grande apporto dato da dipendenti e collaboratori alla causa Pistoia basket. Aver attirato l'attenzione di investitori stranieri, pronti a sbarcare a Pistoia con un progetto ambizioso e che punta concretamente alla crescita della Società, lo intendo anche come un premio al lavoro che è stato fatto fino ad oggi. In questo momento mi sento di dire che l'emozione è grande e che si apre una grande opportunità per il Pistoia basket, per la città e per l'intera Toscana".



