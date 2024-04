'Falsa avvocato e falsa sentenza', figlia di Verdini patteggia

Si sarebbe spacciata per avvocato con una badante romena per seguirla in un processo di lavoro.

Poi avrebbe scritto anche una finta sentenza, vantandosi con la cliente di aver vinto la causa. E' la vicenda per la quale Diletta Verdini, figlia del primo matrimonio dell'ex senatore Denis, ha patteggiato oggi un anno di reclusione davanti al gip Agnese Di Girolamo. Tentata truffa e falso le ipotesi di reato contestate.

A scoprire quanto sarebbe accaduto la stessa cliente: non vedendo arrivare i soldi avrebbe incaricato un nuovo avvocato che ha poi scoperto il presunto raggiro in corso. A raccontare la vicenda era stata poi l'anno scorso la trasmissione 'Le Iene'.



