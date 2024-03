Tramvia, da lunedì la nuova fase dei lavori in viale Matteotti

La prossima settimana scatta la nuova e ultima fase dei cantieri in viale Matteotti per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco.

Dopo gli interventi relativi alle sistemazioni urbanistiche, dalle 22 di lunedì 25 marzo, si spiega da Palazzo Vecchio, sarà la volta dei lavori di costruzione della sede della tramvia che interesseranno la parte centrale del viale. Per la viabilità ordinaria "saranno mantenute due corsie su entrambe le direttrici di marcia. I veicoli continueranno a transitare sul controviale e tornerà transitabile la corsia di marcia adiacente. Questa configurazione dovrebbe semplificare la circolazione in particolare per le provenienze da viale Lavagnini".

Sempre lunedì alle 22 inizieranno i lavori relativi a un impianto semaforico in piazza della Libertà all'altezza dell'attraversamento pedonale sul lato di via Ponte Rosso. Sulla direttrice proveniente da viale Matteotti sarà istituito un restringimento di carreggiata per fasi con una corsia sempre transitabile. Il provvedimento sarà in vigore fino a venerdì 29 marzo in orario 22-6. Infine in via Landino dal 25 al 29 marzo è in programma il rifacimento della segnaletica orizzontale con restringimenti e divieti di sosta.



