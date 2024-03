Società orticultura compie 170 anni, 'festa' a Villa Bardini

La Società toscana di orticultura organizza per domenica 24 marzo, a Villa Bardini a Firenze, un open day su prenotazione, dedicato a celebrare il suo centosettantesimo compleanno. Sarà una giornata, si spiega, "dedicata a tutte le età, con una vasta gamma di attività culturali e laboratori gratuiti all'insegna della cultura, della storia e della bellezza del mondo vegetale".

Si comincia alle 10.30 con una visita guidata al giardino Bardini e all'archivio storico della Società toscana di orticultura che lì ha la sua storica sede, seguita da una 'caccia al tesoro botanica' per i più piccoli. Alle 15 si svolgeranno le attività di 'Erbario creativo' per gli adulti e il corso di 'Investigatore degli alberi' per i bambini.

Infine, alle 17, si concluderà la giornata con la presentazione dell'ultimo libro di Stefano Mancuso 'Fitopolis, la città vivente', alla presenza dell'autore e del presidente della Società di orticultura Alberto Giuntoli, che dialogheranno sul futuro delle città e del verde urbano. "Dopo 170 anni - commenta Giuntoli - continuiamo a condividere con i nostri sostenitori e i professionisti del verde la passione per il giardino, il paesaggio e la botanica. Elementi indispensabili per costruire una società migliore e in equilibrio con la natura che ci circonda".



