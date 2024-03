Oasi Dynamo, riapre la riserva naturale sull'Appenino pistoiese

Oasi Dynamo, la riserva naturale affiliata al Wwf che si estende per oltre 1000 ettari sull'Appennino Pistoiese, da domani 24 marzo riapre al pubblico "con un ricco calendario di escursioni per tutti i gusti - si spiega -, che proseguiranno fino" a ottobre: "Grandi e piccoli, famiglie, appassionati naturalisti ed esperti potranno visitare l'area protetta e prendere parte a pic-nic, 'star trekking' in notturna per ammirare le stelle cadenti, giornate dedicate allo yoga in alta montagna, percorsi sulle tracce degli animali selvatici e molti altri appuntamenti, trascorrendo dei momenti indimenticabili nella natura incontaminata".

Il via appunto domani con 'La cura degli istanti', camminata letteraria in compagnia di Emiliano Cribari, poeta e guida ambientale, che accompagnerà i partecipanti attraverso i sentieri di Oasi Dynamo, insegnando loro ad immergersi nella natura a passo lento, con rispetto e nel segno dell'ascolto di sé e degli altri, attraverso la lettura di alcuni estratti del suo libro 'La cura della pioggia'. Per Pasquetta invece "trekking leggero e piacevole, che permetterà di apprezzare a pieno i profili delle montagne e il meraviglioso panorama, prima di stendere la coperta e godersi un ottimo pic-nic in relax, sotto il sole tiepido della primavera". Per domenica 21 aprile, alla vigilia della Giornata della Terra, in programma 'Earth day: il giorno della terra', un'escursione speciale all'interno della riserva. Domenica 12 maggio, invece, una giornata dedicata a tutte le mamme nel giorno della loro festa: un percorso adatto a tutti, anche ai bambini, nel cuore di alcuni dei sentieri più belli dell'oasi. Tra gli altri appuntamenti il 5 maggio caccia delle erbe spontanee mentre il 2 giugno gli amanti del lupo potranno percorrere i sentieri battuti da questa specie e il 21 luglio sarà possibile seguire le tracce degli altri animali che frequentano l'area. Il 28 settembre 'Alla ricerca del cervo: escursione al bramito', in notturna.

Il 3 agosto è in programma 'Star trekking: alla ricerca delle stelle cadenti' mentre il 26 e 16 maggio ci saranno due giornate di 'Yoga in oasi'. Nel weekend di sabato 10 e domenica 11 agosto l'escursione 'In cammino tra storia e natura' sarà dedicata alla scoperta della storia e delle tradizioni della Montagna Pistoiese. Il ciclo di incontri si chiuderà domenica 13 ottobre con una giornata di trekking tra i castagni, sullo sfondo dei colori autunnali del bosco.



