Fiamme in un locale nello storico Kursaal a Montecatini

Un incendio ha completamente distrutto uno dei locali della movida di Montecatini (Pistoia), il Principe, inaugurato nell'estate 2022 e situato all'interno dello storico complesso Kursaal, in pieno centro. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 4,30 e, dopo, un lungo intervento, hanno evitato che le fiamme si propagassero anche negli esercizi commerciali adiacenti. Non ci sarebbero persone coinvolte e sulle cause non si esclude al momento nessuna pista.



