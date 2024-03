Crollo a Firenze: centinaia in corteo, 'basta morti su lavoro'

"No Esselunga, sì Parco", "Basta morti sul lavoro". Questi i due striscioni che hanno aperto il corteo organizzato a Firenze dall'Assemblea 16 febbraio per ricordare la strage nel cantiere Esselunga di via Mariti dove poco più di un mese fa hanno perso la vita cinque operai. Alcune centinaia i partecipanti, che si sono mossi da un altro supermercato Esselunga, quello di via di Novoli per dirigersi proprio verso il cantiere della tragedia. A sfilare anche tante bandiere dei sindacati di base Cobas e Usb.

"Vogliamo rilanciare la necessità di cambiare la vivibilità di questa città - spiega Francesco dell'Assemblea 16 febbraio -, quindi impedire la costruzione del centro commerciale di via Mariti e per avere un parco pubblico dedicato alle vittime della strage. Dall'altra parte c'è la necessità di andare a lavorare senza rischiare la vita e di indicare politicamente e nei fatti chi sono i responsabili di quei fatti", con riferimento al "decreto sui subappalti a cascata del governo Monti", "all'orizzontalità fra centrodestra e centrosinistra" e "al sindacalismo confederale che quegli accordi li ha firmati".

Il "no al centro commerciale", ha poi aggiunto, è "una richiesta che viene dal quartiere, dai tempi dell'ex panificio militare", rilanciando la raccolta firme per dire no al supermercato.

"Partirà ufficialmente oggi - ha detto ancora -, saranno attivati dei punti di raccolta nel quartiere e anche altrove, lo decideremo domani nell'assemblea pubblica di piazza Dalmazia alle 18". Dagli organizzatori anche una critica all'amministrazione comunale: "Non siamo in contatto con loro, nessuno ci ha mai cercato. Però ricordiamo i ringraziamenti di Nardella all'Esselunga, dopo la strage, per le opere compensative. Ringraziamenti del tutto fuori luogo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA