Frana Val Bisenzio, dal 28 marzo riapre la sr 325

"Buone notizie per la sr 325: giovedì 28 marzo ore 14 la strada riapre a senso unico alternato" a tutto il traffico, sia leggero che pesante, con circolazione regolata da semaforo. E' quanto comunica questo pomeriggio la Provincia di Prato. Una novità rispetto a quanto emerso il 19 marzo scorso quando era stato comunicato il posticipo a data non nota della riapertura della sr interrotta a causa della frana che l'1 marzo si è staccata dalla montagna a Le Coste-Camino, nel comune di Vaiano e dopo che per questo ieri le imprese avevano lanciato un ennesimo grido di allarme per le conseguenze economiche del nuovo stop.

La decisione della riapertura, si spiega, "è stata assunta a seguito dei risultati delle indagini geologiche e geofisiche effettuate negli ultimi giorni che hanno individuato la tecnica per mettere in sicurezza il fronte e riaprire a tutti mezzi". Un "grandissimo risultato" si spiega per il quale "ha lavorato con forza il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai" che commenta: "La priorità per me è sempre stata la sicurezza di chi percorre la sr 325 e in queste settimane, grazie allo straordinario sforzo, impegno e competenza della squadra di tecnici, incaricati dalla Provincia, della ditta Sandretti, degli operatori della Provincia stessa, oggi siamo in grado di dare una data per la riapertura. Per me era fondamentale ripristinare i collegamenti con la vallata per garantire la sicurezza dei soccorsi, per ridare ossigeno alle attività economiche che in queste settimane hanno fatto enormi sacrifici, per tutti i cittadini che hanno subito tanti disagi e hanno dovuto percorre le strade secondarie. Ora finalmente ci siamo e da giovedì prossimo la situazione potrà ritrovare maggiore normalità in vista della completa riapertura a doppio senso di circolazione per la quale stiamo lavorando con forza. Una data che ci consente, anche in vista della Pasqua, di riaprire la strada e dare la possibilità a tutti di raggiungere agevolmente la vallata".



