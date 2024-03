Un codice giallo per vento forte in Alto Mugello è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana dalle 13 fino alla mezzanotte di domani, sabato 23 marzo.

Un nuovo calo della pressione interesserà, infatti, nel fine settimana le zone appenniniche, con un rinforzo dei venti di Libeccio a partire dalla tarda mattinata di domani, che diventeranno forti in particolare sui versanti della Romagna-Toscana, in Alto Mugello.



