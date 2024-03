Lenny Kraviz in concerto anche in Versilia

Nuovo concerto in Italia per Lenny Kravitz dopo i sold out fatti registrare a Lucca Summer Festival (dove è atteso il 12 luglio) ed Umbria Jazz (13 luglio) Lenny Kravitz annuncia un nuovo show estivo nel nostro paese.: il 13 agosto al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore a pochi metri dal mare della Versilia (Lucca).

Artista senza tempo, icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d'oltreoceano, Lenny Kravitz torna live con il suo nuovo progetto Blue Electric Light, dodicesimo studio album del cantante. In tutta la sua carriera, Lenny Kravitz ha vinto quattro Grammy awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo.



