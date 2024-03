A Firenze 60 opere d'arte raccontano il mito di Orfeo

Si intitola 'L'incanto di Orfeo' la mostra che dal 20 marzo all'8 settembre vedrà Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, ospitare circa 60 opere d'arte dedicate a una delle più importanti e immortali figure del mito classico.

Dipinti e sculture, disegni e manoscritti, installazioni e film, che spaziano dall'antichità ai nostri giorni.

L'esposizione, a cura di Sergio Risaliti e Valentina Zucchi, responsabile scientifico di Palazzo Medici Riccardi, permetterà di ripercorrere il mito di Orfeo grazie a una selezione di capolavori dell'arte di ogni tempo, a cominciare dal dipinto di Gerrit van Honthorst, assunto a icona della mostra. Alle opere figurative saranno accostati manoscritti provenienti dalla Biblioteca Riccardiana e dalla Biblioteca Laurenziana. Una sezione della mostra è dedicata alle scenografie, figurini e maschere di artisti che hanno collaborato con il Maggio musicale fiorentino, esemplificate in mostra dalle creazioni di Giorgio De Chirico. L'iniziativa è promossa dalla Città metropolitana di Firenze (alla presentazione era presente la delegata alla cultura Letizia Perini) e organizzata da Muse. "Questa mostra è un nuovo, importante progetto che valorizza le meraviglie custodite in Palazzo Medici Riccardi - spiega in una nota Zucchi -: E' questa la volta del gruppo scultoreo di Orfeo che incanta Cerbero di Baccio Bandinelli, perno visivo del cortile del palazzo e di questa esposizione, che da quest'opera prende avvio e che a lei ritorna, nel canto senza fine del poeta". "Qualche anno fa con la Città metropolitana di Firenze e Muse si era pensato ad una serie di mostre che nascessero dalla storia e dall'arte di Palazzo Medici - dichiara Risaliti -. Non poteva mancare a questo punto un progetto con al centro la figura mitica di Orfeo, cantore, musico, filosofo e sapiente, la cui storia ha attraversato i secoli dall'antichità remota ai nostri giorni".



