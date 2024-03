Nicola 'il Bologna è una big, voglio un Empoli concentrato'

Davide Nicola presenta la sfida contro il Bologna di domani sera a Empoli. Dopo due sconfitte la squadra toscana cerca di tornare a smuovere la classifica contro la squadra rivelazione della Serie A.

"Incontriamo una big - dice Nicola - , lo dicono i numeri e la posizione in classifica, il loro allenatore ha fatto un gran lavoro. Sappiamo che tipo di avversario incontriamo, abbiamo dimostrato di voler battagliare con chiunque. Ci siamo focalizzati su come giocano, sono molto organizzati e dinamici nello sviluppo del gioco, hanno un fraseggio importante e verticalizzano bene".

L'Empoli arriva da due gare perse 1-0 con Cagliari e Milan occorrerà la massima attenzione, vietato cali di concentrazione per il tecnico: "Questi tipi di avversari ti obbligano a crescere, anche a Milano i ragazzi sono rimasti concentrati e hanno interpretato la partita in vari modi. Noi dobbiamo essere organizzati, ma mantenere leggerezza ed entusiasmo di esprimere noi stessi. Ci sono momenti e momenti della partita, contro qualsiasi avversario ci sono difficoltà particolari. Noi non possiamo fare una cernita delle situazioni, ma pensare che la partita sia quella che ci permetta di fare passi in avanti".

Cosa si aspetta Nicola dalla partita col Bologna? "La concentrazione e la capacità di recuperare la palla nel minor tempo possibile. A Milano nel primo tempo abbiamo giocato una bella gara, ci è mancato il tempo di uscita e di portare la palla velocemente da una zona all'altra".



