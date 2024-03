Nuovo percorso per la Passeggiata Mura Medioevali a San Quirico

Un percorso in otto tappe alla scoperta della Festa del Barbarossa e della rassegna di arte contemporanea Forme nel Verde inaugura la Passeggiata Mura Medioevali a San Quirico d'Orcia (Siena).

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione del percorso esterno alle mura degli Horti Leonini ha visto un investimento complessivo di 163.500 euro in parte finanzianti con il bando regionale 'Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana'. L'intervento di ripristino del camminamento che collega Porta Nuova all'ingresso alto degli Horti Leonini, rende maggiormente fruibile il parco e riqualifica l'intera area di Porta Nuova nel segno dell'accessibilità, si spiega in una nota.

"La valorizzazione del camminamento esterno alle mura consente di proporre un percorso multisensoriale guidato - sottolinea l'assessore al Turismo Marco Bartoli - con QrCode, tecnologia digitale e testi anche in braille per non vedenti o ipovedenti che introducono in forma semplificata e immediata alla conoscenza attraverso i racconti, i colori e le espressioni artistiche delle due principali manifestazioni identitarie che si tengono annualmente negli Horti Leonini: Forme nel Verde e la Festa del Barbarossa".



