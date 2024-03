Meloni visita in anticipo l'ospedale pediatrico Meyer poi si scusa con Giani

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi pomeriggio a Firenze per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 tra Governo e Regione Toscana, si è prima recata in visita all'ospedale pediatrico Meyer dove si è trattenuta per poco meno di mezz'ora. "È stata una rapida ma molto significativa vista - ha detto Paolo Morello Marchese, il dg dell'Aou Meyer che l'ha accolta e accompagnata nella visita -. Siamo saliti in reparto, ha avuto un momento di incontro con i parenti e con i bambini di Gaza, con grande affetto e partecipazione ha parlato con le famiglie che vengono da Gaza. E cosa molto apprezzata da tutti, ha fatto una foto con tutti gli operatori". Uscendo dall'ospedale pediatrico la premier ha ricevuto un omaggio dai vertici del Meyer e si è fermata per fare una foto con un bambino. Al Meyer sono attualmente ricoverati due bambini di Gaza arrivati in Italia domenica scorsa con un velivolo C-130 dell'Aeronautica militare.

Quella al Meyer, ha poi spiegato Meloni, era una "visita privata" ai due bambini di Gaza lì ricoverati, e voleva contribuire a "tenere alta l'attenzione sul ruolo che l'Italia sta giocando in questa delicata fase, soprattutto sulla materia umanitaria". "Col presidente Giani avevamo valutato di fare una cosa un po' più ampia oggi al Meyer - ha aggiunto -, poi ci sono state delle necessità di sicurezza che lo hanno impedito, per cui mi devo scusare col presidente che non siamo riusciti a fare la visita che avevamo programmato al Meyer: mi prendo l'impegno di tornarci insieme".

