Cade dal tetto del capannone, 42enne ferito a Carrara

Infortunio sul lavoro stamani a Carrara (Massa Carrara), in via Carriona. Un uomo di 42 anni, di nazionalità marocchina, è caduto dal tetto di un capannone, da un'altezza superiore ai 3 metri, riportando un trauma toracico importante. L'uomo è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Cisanello a Pisa con l'elisoccorso Pegaso.

Sul posto intervenuti anche l'automedica e l'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara, oltre a personale della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.





