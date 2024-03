Uccisero il cugino in piazza di spaccio, condannati due fratelli

La corte di assise di Firenze ha condannato per omicidio volontario, rispettivamente a 18 e 2 mesi e a 16 anni e 2 mesi, i fratelli Badr Zitouni e Abd Lhalim Zitouni, marocchini senza fissa dimora, da tanti anni immigrati in Italia, imputati dell'accoltellamento mortale in strada di un cugino e del ferimento grave di un altro in una faida fra parenti per conquistare il controllo di una piazza di spaccio, quella vicina all'ospedale di Careggi, ai giardini di via delle Gore. La sentenza è stata letta nel pomeriggio all'aula bunker.

I fatti riguardano l'omicidio in strada a coltellate di Ismail Touri, 24 anni all'epoca, e il ferimento del fratello Younes Touri, 27 anni, anche loro marocchini e senza permesso di soggiorno, vicenda che impressionò molto i residenti. Lo scontro risale alla notte fra sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 e coinvolse un terzo congiunto, rimasto illeso più altre persone di entrambe le fazioni di pusher.

Il pm Francesco Sottosanti aveva chiesto per entrambi gli imputati l'ergastolo aggravato dai futili motivi, riportati a presunti fattori di gelosia, mentre la difesa degli imputati, avvocati Federico Febbo, Costanza Malerba e Lodovica Gatti Dei, ha fatto valere la 'diminuente del rito abbreviato' sostenendo che non c'erano aggravanti e che l'omicidio maturò per il controllo dei traffici di droga nella zona Rifredi-Careggi.





