Tampona camion in avaria in Fi-Pi-Li, muore autista furgone

Un uomo è morto nella serata di lunedì 11 marzo a causa di un incidente stradale avvenuto in Fi-Pi-Li, nel comune di Firenze, intorno alle 21.30. Secondo quanto ricostruito la vittima era alla guida di un furgone quando all'altezza dello svincolo per Scandicci ha tamponato un mezzo pesante che era fermo per avaria. Nell'impatto l'autista è morto.

Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dal furgone. In seguito all' incidente la circolazione è rimasta bloccata.



