Furto su auto dell'arcivescovo di Siena mentre celebra messa

L'arcivescovo di Siena, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, è rimasto vittima di un furto nei giorni scorsi nella città del Palio. Il cardinale, dopo aver celebrato la messa nella cripta dell'Osservanza in occasione di 'Officine 2024' che ha visto l'arrivo a Siena di 200 capi scout, una volta giunto alla sua auto si è accorto che il vetro era rotto e la sua borsa era stata trafugata. All'interno c'erano gli effetti personali, tra questi anche il passaporto diplomatico oltre allo smartphone.

L'auto di Lojudice aveva la targa del corpo diplomatico ma questo non ha intimorito chi ha deciso di sfondare il vetro per commettere il furto. L'arcivescovo ha poi sporto denuncia e sull'accaduto indagano i Carabinieri di Siena.



