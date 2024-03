Si ribalta autocisterna carica di percolato nel Pisano

Un'autocisterna carica di percolato si è ribaltata stamani mentre percorreva una strada provinciale in prossimità di Peccioli, nel Pisano. E' il secondo caso in pochi giorni in provincia di Pisa, la settimana scorsa un incidente analogo, con il ribaltamento di un mezzo che trasportava la stessa sostanza, ha infatti creato disagi e lunghe code sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza di Cascina.

Due squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sulla strada provinciale della Fila, nel Comune di Peccioli, in corrispondenza di una rotatoria dove, per cause ancora in corso di accertamento, l'autocisterna si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. L'autista è rimasto illeso. Nel ribaltamento una parte del carico è fuoriuscito. Sono in fase di organizzazione le operazioni di rimozione del mezzo e della sostanza inquinante. Sul posto i tecnici dell'Arpat e la polizia locale.





