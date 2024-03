Fuga di gas nel Pisano, persone evacuate e tolta elettricità

Persone allontanate per un raggio di 200 metri e interruzione dell'energia elettrica a tutte le attività nelle vicinanze per una fuga di metano nel Comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa), in via Emilia Romagna. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno individuato la perdita del gas, proveniente da sotto la sede stradale, probabilmente a causa della rottura di una tubazione di media pressione. Sul posto anche i tecnici di Toscana Energia, Enel e la polizia locale.



