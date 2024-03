Fresu, Kinga Glyk e 'rilettura' Lucio Dalla al Giotto Jazz

Paolo Fresu e Rita Marcotulli, le canzoni di Lucio Dalla reinterpretate dal trio Servillo, Girotto e Mangalavite, la bassista polacca Kinga Glyk e la chitarrista di fama internazionale Ana Popović. Sono i protagonisti della nuova edizione, la 25ma, del Giotto Jazz Festival, in progranna dal 21 al 24 marzo a Vicchio (Firenze).

Non solo jazz, ma anche funky e blues, spiega una nota, nei quattro concerti previsti al Teatro Giotto, insieme ad altri eventi all'aperto e concerti nei locali del centro di Vicchio Ad aprire il festival un concerto che segna l'incontro tra la tromba di Paolo Fresu e il pianoforte Rita Marcotulli. Il 22 marzo il trio formato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, rilegge i grandi classici di Lucio Dalla in "L'anno che verrà". Sabato 23 marzo sarà la volta di Kinga Głyk, 27 anni, considerata la migliore bassista polacca della nuova generazione e stella nascente della scena musicale jazz e blues.

Chiude il festival il concerto della chitarrista Ana Popović che ha costruito la sua carriera definendo e descrivendo, secondo i suoi termini, l'essenza della musica americana, spingendo contemporaneamente i limiti, piegando i generi e reinventando se stessa e la sua musica con ogni nuovo disco.



