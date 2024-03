A San Salvi arriva scultura di Malagigi in plastica riciclata

Una grande scultura a forma di cavallo, creata dall'artista Edoardo Malagigi e realizzata in plastica riciclata, è stata installata sul prato dell'ex ospedale psichiatrico di San Salvi a Firenze. È l'iniziativa organizzata per oggi, 11 marzo, dai Chille de la balanza per festeggiare il centenario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia, al cui nome è legato il superamento definitivo dei manicomi in Italia.

Malagigi ha creato l'opera dal titolo 'Marco Cavallo del XXI secolo' a partire dal disegno di Leonardo da Vinci per la scultura equestre ideata per gli Sforza e mai realizzata. La scultura è stata realizzata da R3direct, anche grazie al sostegno di un bando di Fondazione Cr Firenze, Revet e dei cittadini che hanno sottoscritto il crowdfunding produzioni dal basso - Banca etica. I Chille de la balanza spiegano che l'iniziativa è stata fatta per invitare i "cittadini di Firenze ad entrare a San Salvi per conoscere consapevolmente che lì per oltre un secolo sono stati rinchiusi migliaia di esseri umani considerati rifiuti. Oggi, in questo modo, i fiorentini (e non solo) potranno incontrare il Marco Cavallo del XXI secolo nato dai loro rifiuti e trasformato in bellezza assoluta dalla creazione di Malagigi". L'installazione dell'opera rientra nel calendario di iniziative del festival 'Manicomio, addio! Franco Basaglia 100', in corso dall'8 marzo e in programma fino a luglio con spettacoli e approfondimenti



