Intervento dei vigili del fuoco ieri sera intorno alle 23:30 presso l'area di servizio 'Vingone' in A1 nel comune di Scandicci (Firenze) per un incendio di rifiuti contenuti nel cassone del rimorchio di un mezzo pesante.

I vigili del fuoco hanno effettuato lo smassamento e lo spegnimento dei rifiuti, riversati a terra. Presenti anche Società autostrade e la polizia stradale. Non risultano ripercussioni sulla viabilità autostradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA