Si gettano dalla finestra per l'esplosione del boiler,due feriti

Due uomini sono rimasti feriti dopo essersi lanciati dalla finestra della loro abitazione a seguito dell'esplosione di un piccolo boiler elettrico. E' accaduto ieri sera dopo le 22, a Badia a Settimo, nel comune di Scandicci (Firenze). I due uomini sono stati portati entrambi in ospedale: uno è più grave perchè, secondo quanto spiegato, nella caduta ha battuto la testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto intervenuti con i sanitari i vigili del fuoco e i carabinieri.

Teatro dell'accaduto un'abitazione dove vivono sei persone, tutte straniere. Dai primi accertamenti sembra che il boiler non fosse stato allacciato alla rete elettrica in modo regolare. Ci sarebbe stato un corto circuito che ha causato l'esplosione e poi una fiammata. Due degli inquilini per la paura si sono buttati dalla finestra. Il più grave è stato poi portato all'ospedale di Careggi, l'altro a quello di Torregalli. I vigili del fuoco hanno provveduto a portare via anche bombole del gas.



