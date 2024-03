Furto con spaccata in una profumeria di Firenze

Indagini in corso dei carabinieri per un furto con spaccata avvenuto nella notte a Firenze ai danni di una profumeria in via Pisana.

Ignoti si sono introdotti nel negozio dopo aver danneggiato la vetrata appropriandosi del fondo cassa, circa 80 euro, custodito nel registratore e diversi prodotti cosmetici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche di Firenze per accertamenti. Da quantificare l'ammontare dei danni e della merce rubata. I militari stanno verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza pubblici o privati nell'area interessata.





