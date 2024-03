Bloccano le strade con i camion per rubare nella pelletteria

Hanno usato due camion rubati in una ditta vicina per chiudere le strade di accesso ad una pelletteria di Bomba, frazione di Cavriglia (Arezzo) e, dopo aver sfondato il cancello di ingresso con un'auto, in quattro minuti hanno portato via borse e valige della griffe Yves Saint Laurent e poi sono fuggiti. Il furto, messo a segno con modalità simili ad altri due consumati nei mesi scorsi nell'Aretino, e' avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì.

I malviventi sarebbero entrati in azione poco dopo le 3 di notte, quando hanno raggiunto l'area industriale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, due complici avrebbero chiuso le strade con i camion mentre gli altri tre si sarebbero lanciati contro il cancello d'ingresso con un'auto sfondandolo e aprendo un varco verso l'edificio. A quel punto sarebbero entrati dentro portando via borse e valigie griffate. Dopo aver razziato quanto trovato hanno caricato la refurtiva su un quarto furgone, anche questo rubato. Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto anche attraverso le telecamere di sorveglianza.



