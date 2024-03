Nicola, 'contro il Milan ci vuole un Empoli vulcanico'

"Quando si parla di squadre come il Milan non è semplice individuare i difetti, ma questo è il nostro lavoro e lo facciamo. Ci vorrà un Empoli vulcanico dal punto di vista dell'energia e dell'organizzazione.

Ci siamo allenati, l'importante è fare tutto con concentrazione massima ma anche entusiasmo". Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, presenta così la sfida di domani a San Siro.

Dopo la sconfitta col Cagliari, la squadra toscana torna a confrontarsi con una big ma Nicola guarda avanti, sottolineando che "dal punto di vista della qualità noi la prestazione precedente l'abbiamo già accantonata. Per me è stata una delle nostre migliori, ma dobbiamo migliorare in alcune fasi della partita. Bisogna essere pratici e particolarmente determinati - spiega l'allenatore -. capire quando un'azione sta diventando potenzialmente pericolosa. La voglia di misurarsi con una squadra di grande qualità, abituata a giocare ogni tre giorni, per noi è una opportunità di crescita assoluta".

Leao squalificato, mancherà in campo un grande talento: "Non credo che il Milan sia Leao-dipendente - spiega Nicola -. E' un giocatore straordinario ma hanno tanti giocatori, una rosa competitiva e a noi a prescindere da chi ci sia dobbiamo avere il gusto e la mentalità di esprimere noi stessi, sapendo che è una partita che necessita di una lettura più veloce e qualitativa. Questa partita ci servirà anche per capire dove crescere".



