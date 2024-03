Nel Duomo di Firenze prima esecuzione del concerto Via Crucis

Venerdì 15 marzo, alle 21, si terrà nella Cattedrale di Firenze la prima esecuzione del concerto Via Crucis, parte della XXVII edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, promossa e organizzata dall'Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli (ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti scrivendo a: eventi@duomo.firenze.it).

Ideato e composto dai docenti del Pontificio istituto di musica sacra di Roma Maria Luisa Balza, Marco Cimagalli, Michele Manganelli, mons. Valentino Miserachs - Grau, Silvano Presciuttini - il concerto sarà eseguito da Art Ensemble della Scuola di Musica di Fiesole e il Coro Pueri Cantores e solisti della Cappella musicale della Cattedrale di Firenze diretti dal maestro Michele Manganelli con Daniele Dori all'organo.

Durante il concerto saranno proiettate in un grande schermo immagini relative alla Via Crucis e saranno letti dei passi tratti dal Vangelo e dall'Antico Testamento, delle strofe dello Stabat Mater e una poesia. Ciascuna stazione sarà, inoltre, incorniciata da due brani musicali con funzione introduttiva e conclusiva, mentre all'interno di ognuna di esse, quattro brani strumentali fungono da intermezzi fra le varie letture. Nella composizione la musica, sia vocale che strumentale, le parole (evangeliche e non) e le immagini si alternano continuamente, creando, si spiega, "un vasto mosaico sonoro costituito da tanti tasselli differenti, assimilabile in questo ai generi musicali dell'oratorio o della Passione"



