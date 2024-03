Maltempo in Toscana, codice giallo per area costiera e isole

Condizioni meteo in peggioramento da oggi, venerdì 8 marzo, in Toscana a partire dalla costa e dall'Arcipelago, con successivo trasferimento alle zone interne nel corso della notte e nelle prime ore di sabato 9 marzo. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 22 di oggi e fino alle 12 di domani. Le zone interessate sono tutta la fascia costiera a partire dalla foce dell'Arno, isole comprese.

Nella serata di oggi possibili locali rovesci o brevi temporali, più probabili sulla costa. Rinforzo dei venti di Scirocco su Arcipelago e litorale meridionale; per sabato prevista un'attenuazione in mattinata ed un nuovo rinforzo dal pomeriggio. Sempre nel pomeriggio di oggi mare in aumento fino a molto mosso al largo e sui settori meridionali. Domani mare molto mosso sui settori meridionali.



