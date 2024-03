Così fan tutte con le scenografie di Manara a Pisa

Così fan tutte di Mozart, con le scenografie disegnate da Milo Manara, chiuderà la stagione lirica del teatro Verdi di Pisa. Due gli spettacoli, il 15 e il 17 marzo. L'ultima delle tre opere italiane buffe scritte dal genio salisburghese su libretto di Lorenzo da Ponte sarà in scena con la direzione musicale del maestro Aldo Sisillo sul podio dell'Orchestra della Toscana e la regia di Stefano Vizioli (luci di Nevio Cavina, coordinamento scene di Benito Leonori e coordinamento costumi di Roberta Fratini).

"Chi legge questo testo - ha spiegato Manara - sa che è pieno di travestimenti a scopo seduttivo come Giove che si trasforma in cigno per conquistare Leda, o in toro per rapire Europa. Così fan tutte è un'opera audace che dimostra come anche per le donne sia possibile vivere avventure senza essere sposate o innamorate". Leggerezza e colori pastello ispirati al '700 completano la chiave scenografica ideata dal fumettista anche nel disegno dei costumi. I protagonisti sono il soprano kazako Maria Mudryak (Fiordiligi), il mezzosoprano russo Lilly Jorstad (Dorabella), il baritono ceco Jirí Rainiš (Guglielmo) e Antonio Mandrillo (Ferrando), Francesca Cucuzza (Despina), Emanuele Cordaro (Don Alfonso). Il coro Arché è diretto da Marco Bargagna.

Il 14 marzo alle 18, nel foyer del teatro, il pubblico è invitato all'ultimo appuntamento (a ingresso gratuito) con la Guida all'opera: il direttore artistico della Fondazione Teatro di Pisa Cristian Carrara accompagnerà gli spettatori in un percorso di approfondimento e conoscenza del Così fan tutte.





