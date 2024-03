Carico di 130 chili di marijuana scoperto al porto di Livorno

Un carico di 130 chili di marijuana è stato scoperto in un tir arrivato al porto di Livorno dalla Spagna: la droga è stata sequestrata e l'autista dell'autoarticolato, un 57enne spagnolo, arrestato. L'operazione è stata condotta dai militari della Guardia di finanza di Livorno e dai funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli grazie anche ai cani antidroga delle Fiamme gialle, Gera e Krios.

E' stato il fiuto di Gera e Krios, si spiega in una nota congiunta di Gdf e Adm, a spingere finanzieri e doganieri ad approfondire il controllo di un autoarticolato appena sbarcato dalla Spagna e che trasportava accessori per il bagno e rotoli di tessuto. Tra questa merce sono stati poi scoperti 15 scatoloni di cartone con all'interno un centinaio di buste termosaldate contenenti lo stupefacente. La droga, che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato circa 800.000 euro, verrà ora distrutta in un inceneritore.

Fiamme gialle e Adm evidenziano come il porto di Livorno si confermi "una delle mete privilegiate dalla criminalità organizzata, nazionale e internazionale, dedita al traffico di sostanze stupefacenti". Recentemente sono stati effettuati due "importanti sequestri di cocaina" per un totale di 85 chili complessivi.



