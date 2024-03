Brucia una cascina, una persona ferita, alcuni animali morti

Una persona è rimasta ustionata e alcuni animali sono morti a causa dell'incendio di una cascina a Boccheggiano, nel comune di Montieri (Grosseto), adibita a rifugio per cani e gatti abbandonati e malati. E' accaduto la notte scorsa. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: sul posto intervenute una squadra del distaccamento di Follonica e due squadre della sede centrale di Grosseto dei vigili del fuoco, personale sanitario, carabinieri e l'Aib regionale..

Secondo quanto spiegato le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente difficoltose a causa del luogo non facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso perché immerso nel bosco e con una sentiero come unica via di accesso.

All'arrivo i vigili del fuoco hanno immediatamente attaccato le fiamme che si erano sviluppate nella cascina e propagate alle strutture adibite a ricovero per gli animali. Il rogo ha distrutto quasi completamente la cascina con muri perimetrali in pietra e strutture portanti in legno, e c'è stato anche il crollo del tetto e di alcuni solai. La persona ferita ha riportato ustioni su varie parti del corpo nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco: è stata poi portata in ospedale. A causa delle fiamme e del fumo morti alcuni degli animali, tra cani e gatti, ricoverati nella struttura.



