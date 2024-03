Vecchioni in procura a Firenze per querela da Geronimo La Russa

Roberto Vecchioni è stato ieri in procura a Firenze a seguito di una querela per diffamazione presentata a suo carico da Geromino La Russa, figlio maggiore del presidente del Senato. Il cantautore, come riportano i quotidiani locali, accompagnato dai suoi legali, ha chiesto di essere ascoltato. Lo scorso luglio Vecchioni aveva raccontato un aneddoto partecipando al festival La Gaberiana a Firenze, riportato dal Fatto Quotidiano.

Il racconto si riferisce a fatti del 1997, quando la figlia di Vecchioni, all'epoca 14enne, organizzò una festa in casa con alcune amiche e alla quale si presentarono anche alcuni ragazzi più grandi che rubarono alcuni oggetti. Vecchioni si recò dalla polizia a sporgere denuncia. I ragazzi vennero identificati, anche se non è mai stato proceduto nei confronti di nessuno, ha ricordato Vecchioni. "Uno di quei ragazzi si chiamava Geronimo", disse il cantautore, tacendo però il cognome. Ma il pubblico capì a chi si riferisse. E lo ha capito anche il diretto interessato, che ha sporto querela per diffamazione.



