La storica dell'arte Mina Gregori compie 100 anni

Compie oggi 100 anni la storica dell'arte Mina Gregori. Per celebrarla la Fondazione Roberto Longhi, di cui è stata presidente dal 1985 al 2021 e di cui oggi è presidente onoraria, ha organizzato un'iniziativa per ricordare la sua carriera nel mondo dell'arte e il suo impegno per l'insegnamento universitario.

"La dedizione appassionata di Mina Gregori come storica dell'arte - ha detto durante l'iniziativa l'attuale presidente della Fondazione Roberto Longhi, Cristina Acidini - è stata esercitata su tanti fronti: della ricerca, dell'organizzazione di mostre, ma soprattutto dell'insegnamento universitario e della presidenza operativa della Fondazione lasciata da Roberto Longhi". Tra i numerosi messaggi arrivati per i 100 anni di Gregori, Acidini ha evidenziato il messaggio di "migliori auguri" inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quelli del ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.

Nata il 7 marzo 1924 a Cremona, Gregori è considerata erede diretta della lezione del critico d'arte Roberto Longhi con cui si è laureata a Bologna nel 1949. Durante la lunga carriera ha organizzato oltre 100 mostre in Italia e all'estero ed ha saputo utilizzare il mezzo espositivo per coinvolgere un pubblico sempre più ampio come ha fatto, in particolare, con le celebri rassegne su Caravaggio e i caravaggeschi. Per Firenze, ricorda la Fondazione, è una figura di riferimento, anche e soprattutto per avere insegnato lungamente nell'università cittadina di cui è professoressa emerita di Storia dell'arte moderna. E' stata anche in prima fila nella battaglia contro il passaggio della tramvia in piazza del Duomo a Firenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA