Da Il Volo a Loreena McKennitt al Parco mediceo di Pratolino

Nuovi scenari per il Musart festival Firenze: in programma dal 17 al 27 luglio, per i concerti lascia piazza Santissima Annunziata e trasloca al Parco mediceo di Pratolino, inserito nella lista dei siti patrimonio dell'Unesco. Vi saranno ospitati lo spettacolo dei Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (che aprirà la rassegna il 17 luglio), Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), Pooh (25 luglio) e altri concerti a breve annunciati.

Agli eventi del parco di Pratolino, si aggiungeranno il concerto all'alba di Patrizio Fariselli (27 luglio, a Firenze), la rassegna dedicata ai documentari '33 Giri Italian Masters' di Sky Arte al Cinema La Compagnia, la mostra fotografica 'Because The Night", l'itinerario 'I luoghi della musica' e altre iniziative a Firenze città e non solo. A Pratolino poi, prima degli spettacoli si potranno anche visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco. Per raggiungere Pratolino sarà incentivato l'utilizzo dei bus di At. Disponibile anche un parcheggio scambiatore nell'area viale Paoli/piazza Berlinguer, nei pressi della stazione di Campo di Marte, ben collegata con la stazione di Vaglia, dove saranno in funzione bus-navette da/per il parco.



