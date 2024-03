Autocisterna con percolato si ribaltata, chiuso tratto Fi-Pi-Li

Un'autocisterna carica di percolato si è ribaltata sulla Fi-Pi-Li, prima dell'uscita di Cascina (Pisa) in prossimità di Latignano, in direzione Pisa.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e stanno provvedendo, con l'ausilio dell'autogru, alla rimozione del mezzo, che si è intramezzato occupando tutta la carreggiata. Ancora da chiarire le cause del ribaltamento. Il conducente lievemente ferito è stato affidato al personale sanitario del 118. Sul posto anche Arpat e polizia stradale. Il tratto è stato chiuso e si registra un chilometro di coda tra Pontedera ovest-Ponsacco e la diramazione per Pisa, in direzione della città della torre pendente.



