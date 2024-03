8 marzo, 'Insieme per cambiare musica' in piazza Duomo a Firenze

Concerto gratuito per l'8 marzo, per la Giornata internazionale dei diritti della donna. E' quanto organizza La Toscana delle donne. 'Insieme per cambiare musica', il titolo dell'evento organizzato per domani alle 16 in piazza del Duomo a Firenze nello spazio antistante Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana (questo il link per iscriversi gratuitamente all'evento: 8marzo.eventbrite.it). Lo spettacolo, si spiega, "sarà un viaggio per i diritti delle donne che, oltre che in musica, si tradurrà in alcune lettere su parole importanti per questo viaggio". Dopo i saluti del presidente Eugenio Giani e l'intervento di Cristina Manetti si alterneranno sul palco Irene Grandi, Paolo Vallesi, Bandabardò, Simona Bencini (Dirotta su Cuba), Giulia Mazzoni e Giuseppe Scarpato.

A condurre il pomeriggio in musica sarà Carlo 'Carletto' Nicoletti, con letture da parte delle attrici Giulia Weber e Sara Bosi e con la partecipazione di Serra Yilmaz. Le letture, si spiega, "arricchiranno di nuove parole la valigia ideale del 'Viaggio' de La Toscana delle donne. Parole che unite a coraggio, libertà e speranza andranno a comporre il manifesto del progetto già presentato al teatro Magnolfi di Prato nell'appuntamento del 10 febbraio scorso". Anche per il concerto dell'8 marzo La Toscana delle Donne porterà in piazza la sottoscrizione a favore dell'attivista iraniana premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, ingiustamente detenuta dal 2016 dalle autorità iraniane.



