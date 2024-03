Picchiata 15enne a fermata bus, denunciate 2 bulle coetanee

Scoperte in un video virale e ora denunciate dalla polizia a Pontedera (Pisa) due 'bulle' di 15 anni che nel novembre 2023 pedinarono dopo l'uscita di scuola una coetanea per picchiarla mentre aspettava il pullman vicino al Villaggio scolastico della cittadina. Il personale del commissariato le ha individuate grazie al filmato, che circolò sul web. Le due 15enni sono state denunciate a piede libero al tribunale dei Minori di Firenze per violenza privata, minacce e lesioni in concorso. La 15enne, colpita anche mentre era finita a terra e tentava di parare i colpi, venne portata in ospedale a causa di dolori ed ebbe sei giorni di prognosi. Secondo la polizia fu una "spedizione punitiva" delle due, scattata all'uscita di scuola con il pedinamento della compagna fino al piazzale dello stadio dove i pendolari vanno a prendere il pullman, quindi costringendo la stessa vittima a seguire loro sotto la tribuna dello stadio, minacciandola e poi picchiandola.

L'aggressione, a calci e pugni, avvenne nei pressi del villaggio scolastico di Pontedera (Pisa) nel novembre scorso e fu filmata con un un telefonino, postando poi il video sui social, che ben presto è diventato virale. Nelle immagini, spiega il commissariato, "tra l'indifferenza degli altri ragazzi presenti in attesa di prendere i pullman, si vede l'aggressione da parte di due ragazze che prendevano a calci e pugni la vittima mentre questa era riversa a terra mentre una terza ragazza guardava divertita la scena". Il motivo dell'aggressione, secondo quanto accertato dalla polizia, sarebbe dovuto a una lite verbale per futili motivi avvenuta nella stessa mattinata, nella classe delle tre ragazze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA