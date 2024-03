Maltempo, concerto benefico per recupero teatro Campi Bisenzio

Supportare la ricostruzione del teatro e della biblioteca di Campi Bisenzio (Firenze) con la musica. Questo l'obiettivo del concerto di beneficenza "La musica non si ferma" in programma per sabato 9 marzo, alle 21, al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio.

Sul palco, ad aprire la serata, il coro Gospel "The Pilgrims", e "Funk Off", marching band ufficiale di Umbria Jazz, che, insieme alla voce di Nadine Rush, accompagneranno il pubblico in una serata esplosiva.

L'evento è organizzato in favore del progetto #ilpensierononsiferma, che continuerà giovedì 21 marzo con il concerto degli studenti del liceo Michelangelo e lunedì 1 aprile con il concerto di Pasqua per la ripartenza in gemellaggio con Tredozio. L'intero ricavato della vendita dei biglietti verrà destinato alla ricostruzione dei due edifici.

In programma, nell'ambito della rassegna "Quel due" pensata per ricordare il disastro dell'alluvione del 2 novembre 2023, l'8 marzo, alle 18, è in programma l'inaugurazione della mostra "Inventario" con fotografie di Marco Lanza e Marina Arienzale.

L'esposizione, visitabile dall'8 al 20 marzo, porta i lavori dei due fotografi che, spinti dalla necessità di documentare gli effetti dell'inondazione del loro territorio, hanno deciso di raccontare l'accaduto attraverso una serie di immagini composte da oggetti di uso quotidiano raccolti direttamente dalla strada.

Le riprese fotografiche sono state realizzate direttamente sul campo, grazie a un set mobile ricavato all'interno di una Jeep.

L'intero lavoro, composto da 37 scatti, prende forma nei giorni immediatamente successivi all'alluvione. La mostra continua anche al Museo archeologico di Gonfienti.



