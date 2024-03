Da maggio lavori per nuovo polo scientifico Scuola S.Anna a Pisa

Partiranno entro maggio 2024 i lavori del nuovo parco scientifico e tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna a San Giuliano Terme (Pisa). L'intervento durerà 27 mesi e oggi è stato firmato il contratto di concessione con la Icop di Udine per la progettazione esecutiva, affidata allo studio di architettura Lombardini 22, per la realizzazione e per la gestione operativa di durata ventennale dei primi quattro di sette edifici del nuovo campus.

I primi quattro immobili accoglieranno le attività di ricerca e di laboratorio delle scienze sperimentali (ingegneria, medicina, scienze agrarie e biotecnologie), e un centro servizi con un grande auditorium, caffetteria e mensa. Il progetto complessivo del nuovo campus, che prevede contributi rilevanti del ministero dell'Università e della Regione Toscana, prevede investimenti per 52,5 milioni di euro e un valore complessivo della concessione al partner privato, comprendente anche il costo dei servizi di gestione e manutenzione per 20 anni, di circa 118,5 milioni di euro. La collaborazione con un partner privato, ha osservato la rettrice Sabina Nuti, "aiuterà il Sant'Anna nel suo percorso di crescita e di consolidamento dei risultati raggiunti nelle Scienze Sperimentali", mentre secondo la direttrice generale, Alessia Macchia, "la firma di oggi certifica il successo del lavoro di tutta la squadra tecnica e amministrativa e il partenariato pubblico privato, per realizzare e gestire un'opera così impegnativa, è uno strumento poco utilizzato che consente alle pubbliche amministrazioni di tessere un rapporto fruttuoso con il mondo delle imprese, per realizzare opere pubbliche in tempi contenuti e con rischi di realizzazione a carico del privato".

"I partenariati tra pubblico privato sono uno strumento di grandi prospettive - ha concluso Piero Petrucco, ad di Icop - per rispondere in modo efficace alle esigenze delle amministrazioni pubbliche".



