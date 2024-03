Alessandro Siani in scena al teatro Verdi di Firenze con il suo Extra libertà live tour, il 9 e 10 marzo. Da Roma a Pescara, l'attore e regista comico sta portando il suo spettacolo in un tour che toccherà diverse città italiane e che ha già registrato diversi sold out a partire proprio dalla Capitale al Teatro Brancaccio.

La libertà in tutte le sue sfaccettature sarà il filo conduttore dello show, spiega una nota, gli argomenti e gli spunti del nuovo spettacolo sono aggiornati nei testi rispettando la precedente trasposizione e cavalcando in primis nei monologhi i temi scottanti dell'attualità e delle imprevedibili insidie che colpiscono e influenzano le nostre vite: pandemie, guerre e l'ineffabile solitudine "dell'era cellulare" con i suoi conseguenti effetti collaterali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA